136 anniversaire de sa mort: L'histoire jamais racontée sur Lat Dior

A l'occasion du 136 anniversaire de sa mort, levons une idée fausse très répandue sur Lat Joor ! L'idée fausse qu'il n'était pas Musulman jusqu'à ce qu'il rencontre Maba Jaxu Dieye Ba! ________________________________________



_______ Lat Dior est l'arrière-arrière petit-fils de Bërgët Saxewaar Fatma Diop, le premier de cette famille à s'être converti à l'islam par Maam Mataar Ndumbé Diop de Kokki. L'oncle paternel de Lat Dior, Abdoulaye Sokhna Mbaye Diop était un maître coranique.



Lat Dior est né Musulman, il était de la famille Musulmane de Sakhewar Fatma Diop. Il a étudié le Coran quand il était petit. D'ailleurs, Serigne Babacar Mbaye Longhor, le maître Coranique de Lat Dior est le fils de Serigne Momar Mbaye Longhor, le maître Coranique de Maba au Kajoor où Maba à grandi, à Longhor Mbaye près de Thilmakha Mbackol, un des villages fondés par l'arrière grand-père de Lat Dior Diop.



Le père de Lat Dior est Saxewaar Sokhna Mbaye Diop. La grand-mère paternelle de Lat Dior, Sokhna mbaye, est issue de la famille Musulmane de Medoune Soukhna Niane et d'un village très islamisé du Kajoor appelé "Diatti". En fait Lat Dior en tant qu’adolescent était à l'école coranique de Kokki, Daaray Kokki lorsque les problèmes de succession ont commencé au Kajoor et son meen (la dynastie maternelle Géej) l'ont ramené au Kajoor depuis le Daara de Coki où il était étudiant, donc cet homme était Musulman. (14:20 minute à 15:00 minutes 👉🏿 https://youtu.be/fJ758XyRd8Q). ________________________________________



_______ La bataille de Ngol-Ngol était si embarrassante pour l’armée coloniale Française que les Français pour la première fois en Afrique jusque-là ont utilisé des armes de guerre non conventionnelles qui n'étaient même pas approuvées pour être utilisées en France, au Kajoor, à la bataille de Loro, pour punir Lat Dior de les avoir vaincus à la bataille de Ngol-Ngol. Des centaines d'Ajoors sont morts à cause de l'utilisation Française d'armes non conventionnelles à Loro.



Après sa défaite à la bataille de Loro, Lat Dior s'est exilé, il avait besoin d'un refuge pour regrouper ses forces et continuer son combat pour libérer son peuple et son royaume de la colonisation Française. Dior Mbaye Ndendé était comme une mère adoptive pour Lat Dior.



La Lingeer Ngòne Latyr Fall, qui était la fille du Dammeel-Teeñ Meissa Ténd Dior Fall et la mère de Lat Dior est décédée alors que Lat Dior était encore jeune. Maba s'est souvenu de la gentillesse et de l'aide que la famille de Lat Dior lui a apportée lorsqu'il était un jeune étudiant au Kajoor et a accepté de donner refuge à Lat Dior mais à la condition que Lat Dior se convertisse à l'islam.



La mère de Lat Dior, la Lingeer Ngòne Latyr Fall, a sauvé Maba d'un incident où Maba avait tué quelqu'un en légitime défense, elle avait payé une amende pour lui, le prix du Sang. Lat Dior qui était déjà Musulman a d'abord refusé la condition de conversion de Maba, Dèmba War l'a convaincu de l'accepter car ils avaient besoin d'un refuge après la défaite de Looro. Lat Dior a accepté les conditions de conversion de Maba, qu'il a initialement refusées puisqu'il était déjà Musulman, né Musulman, pour des raisons stratégiques. ________________________________________



________ Sërigne Touba avait dit à Lat Dior de rester avec lui, il aurait pu le faire et vivre une vie longue et confortable, mais il a choisi d'affronter sa mort à Dékhéle parce qu'il sentait, qu'il le devait au Kajoor de le protéger des envahisseurs jusqu'à la fin, même si cela signifiait que lui et ses fils mourraient. Et ainsi il mourut avec ses deux fils, Thiendella Niabasse et Saaxewar , combattant pour le Kajoor jusqu'à son dernier souffle. Selon la tradition orale, Lat Dior savait qu'il pouvait mourir à Dékhéle, il a dit à ses épouses de défaire leurs tresses comme c'est la coutume dans la culture Wolof et il est allé faire face à sa mort. «Et c’est sous ses ordres que l’armée du Rip coupa en deux la colonne ennemi dans le canyon de Pawos koto le 30 novembre 1865. Blessé Pinet Laprade battra en retraite.



Lat Joor qui ne pouvait ne pas comprendre qu’approchait la fin de sa destinée épique alla recueillir les prières du non moins célèbre résistant Ahmadou Bamba, fils de son ancien Cadi Mor Anta Sally Mbacké, qui le retint en vain, libéra de leur serment ceux qui tenaient à leur vie et ordonna à ses femmes de se défaire les tresses et de préparer son deuil... Il feignit de respecter l’injonction coloniale et pris la direction du Jolof, entreprit une audacieuse contre marche qui le plaça entre la voix ferrée et ses ennemis sachant que ces derniers s’arrêteraient à cette heure de la journée à l’unique puits des environs pour faire boire leurs montures. Dernière embuscade au cours de laquelle Labba à la tête de ses derniers fidèles Ceddo anéantira plus du tiers de la colonne du capitaine Valois et de ses supplétifs…»Référence : «ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LAT JOOR : par devoir de mémoire et pour l'exemple| Jeudi 26 Octobre 2017 | Par Malamine Diouf -Conservateur des Bibliothèques ________________________________________



_______ Des rois "assoiffés de pouvoir" se cachent derrière les jupes de leurs lieutenants. Kor Joor est allé affronter sa mort à Dékhéle, il n'a jamais dans ses 44 ans de vie accepté l'humiliation et l'indignité. Contrairement aux rois qui restent dans leurs palais confortables entourés de nourriture décilieuse et de belles femmes et qui envoient leurs lieutenants et soldats à la guerre! Lat Dior a mené plus de vingt batailles pour protéger le Kajoor de tous les ennemis étrangers et locaux. Quand Lat Dior est mort, son peuple, les Ajoors, ont dit ceci à son sujet: «Bajjo Ngóone Latiir, moo tax ñun Kajoor ñu ne : "moom la ñu ñàkk dem soldat, fayub l'impôt, jaaloo mbañ koddoo, lu ay sa gannaaw laa." = "Nous t'avons perdu pour devenir les soldats des blancs. Nous t'avons perdu pour payer l'impôt au blanc, et tout notre malheur est venu après toi.» 👉🏿 ( DIGGANTE SËÑ BI AK LAT JOOR NGÓONE LATIIR JOOB / Source: Daaray Sën Bassiru Mbacké Lat Lat Dior / https://www.facebook.com/groups/1550266651781484/permalink/1866585066816306/ ) | Crédit Images : "Le Petit Sénégalais" - Journal Républicain Hebdomadaire" du 6 Mai 1887 — avec Allé Fall.