138e edition de l’Appel du Mahdi : Le ministre Amadou Ba offre 40 bœufs aux Layennes

En prélude au 138e appel de Seydina Limamou Laye, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba a dépêché une délégation dirigée par son frère Abass Bâ à Yoff, pour remettre sa contribution aux petits-fils du fondateur de la confrérie Layenne. Il s’agit d’un troupeau de 40 bœufs en plus d’un chameau offerts par le responsable politique du parti présidentiel aux Parcelles Assainies.



Une attitude magnifiée par le porte-parole de la famille Layenne, Mamadou Lamine Laye. Par ce geste, croit savoir L’As qui donne l’info, le ministre Amadou Ba n’a fait que perpétuer une tradition envers la communauté Layenne. Une diligence du patron de l’Economie qui sera rétribuée, selon le porte-parole de la famille, par des prières en faveur du généreux donateur et du président de la République.



Même son de cloche chez Serigne Moussa Laye qui a parlé au nom du Khalife des Layennes. Et, c’est pour indiquer que le ministre Amadou Ba, à travers cet acte, démontre qu’il se préoccupe vivement de la bonne organisation de l’Appel. Il n’a pas manqué de formuler des prières à l’endroit de leur bienfaiteur.