13e Global Islamic Finance Awards: Macky Sall, lauréat du Prix mondial du leadership dans le domaine de la Finance islamique

Cette année, le président sénégalais Macky Sall recevra le prestigieux prix Mondial du Leadership en Finance Islamique ( Global Islamic Finance leadership Award), pour ses efforts considérables visant à soutenir cette industrie novatrice et à positionner le Sénégal comme une plaque tournante ouest-africaine de la finance islamique.



L'événement rassemblera d'éminents experts, praticiens, décideurs politiques et universitaires du secteur de la finance islamique, pour discuter des derniers développements, tendances et défis du secteur. Auparavant, faudrait-il le rappeler, des cérémonies GIFA ont eu lieu en Afrique, en Bosnie-Herzégovine, au Kazakhstan, en Indonésie, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, à Oman, au Pakistan et en Malaisie.



Au cours de la dernière décennie, la portée du GIFA s'est étendue à plus de 700 lauréats, allant d'académiciens influents, d’experts, de Directeurs d’Institutions Financières islamiques à des chefs d’Etats et Premiers Ministres, marquant ainsi sa réputation de premier programme de récompenses en finance islamique, axé sur le marché mondial.



En marge de la cérémonie de remise de prix, le déroulement du sommet sera marqué par des discours d'ouverture et des table- rondes sur divers sujets liés à la finance islamique, en particulier dans le contexte de la région africaine, tels que la gouvernance de la Charia, la FinTech, la durabilité, l'impact social et l'inclusion financière. Le sommet présentera également les meilleures pratiques et innovations en matière de finance islamique, identifiées à travers le monde entier.