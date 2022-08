14 camions sénégalais brûlés au Mali : Les sinistrés attendent toujours les 70 millions promis par Macky Sall Dans la matinée du 20 Septembre 2021, sur la route de Kati à 400 kms de Kayes, des camions porte-chars et plateaux au nombre de 11, ont subi une attaque armée pendant laquelle neuf des camions ont été brulés et deux autres complètement hors d'usage à cause des balles, plus 1 bus qui était brûlé ici au Sénégal.

Durant cette attaque les chauffeurs et apprentis au nombre de 25 personnes ont vu la mort de près. N'eut été la main de Dieu, ils ne seraient plus de ce monde. Ensuite les assaillants les ont dépouillés de tous leurs biens, argent, pièces des véhicules et documents personnels.



Selon Gora Khouma, le 24 Mai 2022, le Président de la République, ayant reçu le cadre unitaire des syndicats du transport routier du Sénégal (CUSTRS), a annoncé son engagement d'octroyer immédiatement cinq millions (5.000 000 FCFA) par camion perdu pour soutenir les membres du collectif des sinistrés.



« Malgré toutes nos charges et créances échues, nous n'arrivons toujours pas à honorer nos engagements, vu le manque à gagner. Depuis ces jours, nos créanciers ne cessent de nous acculer croyant que nous avons perçu cet argent et Dieu nous est témoin, aucun des membres de ce collectif des sinistrés n'a perçu un centime ni de l’État ni de ses mandataires » , a dit Gora Khouma.



Il animait le point de presse de l'Union des routiers du Sénégal et du Collectif des Transporteurs sinistrés pour dénoncer la promesse non tenue du Chef de l'État Macky Sall et les tracasseries subies sur le territoire malien...

