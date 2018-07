14 juillet : Idrissa Seck félicite la France et l'interpelle sur son devoir de mémoire

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Juillet 2018 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

Dakar, le 13 juillet 2018



A Son Excellence Monsieur Christophe BIGOT

Ambassadeur de la République Française au Sénégal

Dakar



Excellence, Monsieur l’Ambassadeur,

A l’occasion de la Fête nationale de la République française, je vous adresse ainsi qu’au peuple français ami, mes chaleureuses félicitations en mon nom et en celui de notre Parti, le REWMI.



J’ai le souvenir du Président Sarkozy, nouvellement élu, inaugurer son mandat par une visite au bois de Boulogne pour rappeler le massacre de jeunes communistes français par l’armée allemande, avant de s’envoler pour Berlin consolider le couple franco allemand auprès de la chancelière Merkel



J’en déduis que le devoir de mémoire, même douloureux, ne doit pas occulter la responsabilité de construire un avenir de partenariat gagnant-gagnant, où la valeur produite est équitablement partagée.



C’est ce que j’entends promouvoir entre nos deux pays s’il plaisait aux Sénégalais de m’en confier la charge en février 2019.



Comme Jean Tigana, fils de tirailleur sénégalais et gloire sportive française, je saisis l’occasion pour exprimer mon soutien à l’équipe la plus africaine, en finale de la coupe du monde: la France.



Vous témoignant de notre attachement aux valeurs universellement partagées de Liberté, Égalité, et Fraternité qui doivent fonder nos solides liens, à l’avenir, veuillez croire, Excellence, à l’assurance de toute ma considération.





Idrissa Seck

Ancien Premier Ministre du Sénégal

Président du Parti REWMI

Président du Conseil départemental de Thiès

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook