14 photos : Malia Obama roucoule avec son petit ami dans les rues de New York

La fille aînée de Barack et Michelle Obama, Malia, a été aperçue ce week-end en charmante compagnie dans les rues de New-York, aux Etats-Unis.



Rires à gorges déployées, sourires complices, chamailleries, câlins discrets, regards tendres… on dirait bien qu’il y a de l’amour dans l’air. Dans une série de photographies dévoilées par le Daily Mail ce dimanche 21 janvier, on découvre la fille de Barack et Michelle Obama, Malia, au côté de son nouveau petit-ami, Rory Garguharson, rencontré à la prestigieuse Université d’Harvard. C’est lors d’une promenade à deux que le jeune couple a été surpris ce week-end dans les rues de New-York (à Soho, plus exactement); elle, avec sa robe fleurie et sa grande parka noire, lui avec sa doudoune bleue turquoise.



Rory, âgé de 19 ans – comme Malia Obama – n’est autre que le fils de Charles Farquharson, directeur général du fonds d’investissement londonien Insight Investment). Les deux étudiants avaient été filmés en train de s’embrasser en public lors d’un match de football opposant leur Université (Harvard, donc), à celle de Yale, en septembre dernier.



Invité surprise d’un événement caritatif de la Beau Biden Foundation en septembre dernier, justement, l’ancien président américain s’était laissé aller à quelques confidences sur le jour où il a laissé sa fille aînée Malia entrer à l’université. « Pour ceux d’entre vous qui ont des filles, cela arrive vite », expliquait-il alors. « J’ai déposé Malia à l’université, et je racontais à Joe et Jill (Biden) que cela avait été un peu comme une opération à cœur ouvert. » Et de conclure : « J’étais fier de ne pas avoir pleuré devant elle. Mais sur le chemin du retour, les membres des Services Secrets regardaient droit devant eux, faisant semblant de ne pas entendre que je reniflais et que je me mouchais. C’était rude. » Eh oui, les enfants, ça pousse vite.