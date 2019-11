145 travailleurs du PCCI sans salaire depuis plus d'un an Malgré les injonctions de la justice, et malgré les nombreux procès, le PCCI continue toujours à faire languir ses salariés. Actuellement, il y a un collectif dénommé le «collectif des 145 » qui est toujours en attente de percevoir un dû de cette entreprise.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|



La justice a sommé l’entreprise à verser les indemnités à ces pères et mères de familles qui ne savent plus ou donner de la tête, tellement les dettes et les factures les attendent.

Le PCCI s'est bâti une mauvaise réputation en faisant travailler ses salariés sans les rémunérer, des conseillers commerciaux (CC), pour la plupart, des pères et mères de familles qui ne savent plus à quel saint se vouer. le collectif naissant «collectif des 145 » compte bien faire rentrer les travailleurs dans leurs fonds.



