146 000 tonnes de denrées pour 69 milliards FCFA : Macky Sall lance l’opération de soutien aux familles vulnérables Le chef de l’Etat tient à ce que les familles les plus démunies soient soutenues en cette période difficile marquée par le coronavirus. Le chef de l’Etat a ainsi décidé de réserver 69 milliards FCFA du fonds de la ‘’Force covid-19’’ de 1000 milliards FCFA aux familles les plus démunies. Un montant qui a permis, entre autres, d’acquérir 146 000 tonnes de denrées alimentaires, qui seront ainsi distribuées aux familles. Une opération que le chef de l’Etat a décidé de piloter à partir d’aujourd’hui.

