14e journée Ligue 1 sénégalaise : Diambars Fc reprend provisoirement les commandes

Son match contre Cneps, comptant pour la 14ème journée, reporté, le champion de la phase aller de Ligue 1, Casa Sports, a cédé le fauteuil de leader à Diambars Fc, tombeur, samedi dernier, de Dakar Sacré-Cœur (1-0).

Le jeu des chaises musicales se poursuit en haut de tableau de la Ligue 1, suite notamment au grand coup réussi par Diambars, avant-hier, sur sa pelouse du stade Fodé Wade. Dans le duel des académiciens, l’équipe du président Saër Seck a dicté sa loi à Dakar Sacré-Cœur. Après une première période où aucune des deux formations n’a pu trouver la faille, le champion d’Afrique, avec l’équipe nationale locale, Élimane Cissé, a donné l’avantage à Diambars Fc à la 49ème minute de jeu (1-0). Cette précieuse victoire propulse le club de Saly à la première place du classement (1er, 27 pts).

Casa Sports n’ayant pas joué ce week-end (son match contre Cneps reporté), une autre équipe a également profité de la situation. Bien qu’il ait été tenu en échec par le Stade de Mbour (1-1), Guédiawaye Fc est remonté à la deuxième place du classement à égalité de points (2ème, 25 pts), mais avec un meilleur goal-average.

Les autres belles opérations de la 14ème journée ont été signées Jaraaf, Génération Foot et Us Gorée, bourreaux respectifs de Sonacos (1-0), As Pikine (2-0) et Linguère (2-0). Au stade Ibrahima Boye, As Douanes et Teungueth Fc se sont neutralisés (0-0).

Papa Alioune NDIAYE

RESULTATS

Diambars Fc – Dakar Sacré-Cœur (1-0) ; As Douanes – Teungueth Fc (0-0) ; Sonacos – Jaraaf (0-1) ; Génération Foot – As Pikine (2-0) ; Us Gorée – Linguère (2-0) ; Guédiawaye Fc – Stade de Mbour (1-1).

DIAMBARS – DAKAR SACRÉ-CŒUR 1-0

Les Académiciens assurent pour la reprise

En match comptant pour la 14ème journée de Ligue 1 disputé, samedi dernier, au stade Fodé Wade, Diambars a battu Dakar Sacré-Cœur par 1 à 0. Mi-temps : 0-0 ; But : Seydina M. Diop (49ème mn). Avertissements : Abdoulaye Faye et Modou Fall pour Diambars ; Mbaye Ndiaye pour Dakar Sacré-Cœur. Expulsion : Aliou Souané (90’+1) pour Dakar Sacré-Cœur. Arbitre : Oumar Diouck (Cra Saint-Louis), assisté d’Amadou Ngom (Cra Diourbel) et de Fatou Bintou Sène (Cra Saint-Louis).

LES ÉQUIPES – DIAMBARS : Idrissa Ndiaye (Cap) – Abdoulaye Faye, Bacary Sané, Cheikh Serigne Faye, Bilaly Diallo (Vieux Yankhoba 84′) – Cheikh Mbaye Diouf, Chérif Bodiang (Modou Fall Niang 84′), Insa Boye (Ousmane Diop 57′), Éliminé Omar Cissé – Mamadou Moustapha Diaw (Modou Fall 57′), Seydina M. Diop (Mignane Diouf 65′). Entraîneur : Bruno Rohart.

DAKAR SACRÉ-CŒUR : Pape Abdoulaye Dieng (Cap) – Adama Wade, Aliou Souané, Abdourahmane Bâ (Abdourahmane Daff 59′), Mbaye Ndiaye – Jean Pierre Kassoka, Ibrahima Mané (Mamadou J. Soumaré 78′), Abdoul B. Bâ (Serigne M. L. Konaté 59′), Ibrahima B. Sagna (Ibrahima M. T. Fall 67′) –Moussa Kanté, Mamadou L. Sonko (Richard Sagna 67′). Entraineur : Hassane M. Fall.

Le duel des académies, qui a eu pour cadre le stade Fodé Wade de Saly a tourné, samedi dernier, à l’avantage de Diambars qui a disposé de Dakar Sacré-Cœur. Une victoire sur le score étriqué de 1 à 0 pour laquelle il a fallu attendre les premiers instants de la deuxième période et un but de Seydina M. Diop pour délivrer les supporters de Saly. L’avant-centre des locaux a repris victorieusement un ballon relancé par le portier des visiteurs, pour inscrire son tout premier but en Ligue 1. Cette réalisation constitue en quelque sorte une éclaircie dans cette partie où les deux équipes évoluaient jusqu’alors à jeu égal. Ce but a également donné un peu de tonus à la partie après une première période équilibrée, mais pauvre en tentatives. Le match a donc changé de physionomie avec les visiteurs qui ont dominé légèrement sans parvenir à refaire leur retard. Et malgré la domination des joueurs Sicapois, la défense de Diambars a tenu bon sous la houlette de son portier et capitaine Idrissa Ndiaye qui a repoussé tous les assauts des attaquants adverses. Il est parvenu à maintenir sa cage inviolée pour permettre à son équipe de renouer avec le succès après deux défaites concédées dont une en Coupe de la Ligue face au Stade de Mbour. Diambars a ainsi pris sa revanche sur son adversaire du jour, victorieux à l’aller, à Dakar.

Ousseynou POUYE (Correspondant)

GÉNÉRATION FOOT – AS PIKINE 2 – 0

C’était la fête à Déni…

En match comptant pour la 14ème journée de la L1 disputé, hier, au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndaw, Génération Foot a battu l’As Pikine par 2 buts à 0. Score vierge à la mi-temps. Buts : Jean-Louis B. Diouf (57ème mn) et Pape Moussa Fall (58ème mn).

Les équipes : Génération Foot : Pape Mamadou Sy, Aubertin Thibaut, Maodo Dieng, Akhibou Ly (puis Sadibou Sané, 88ème mn), Jean-Louis B. Diouf (cap) (puis Ibou Sané, 77ème mn), Mor T. Mbaye, Serigne Saliou Faye, Cheikhou O. Ndiaye, Djibril Diarra, Momar Diop Seydi, Pape Moussa Fall (puis Idrissa Guèye, 68ème mn). Entraîneur Balla Djiba

As Pikine : Landing Badji, Ndéné Cissé, Pape Mamour Diallo, Alioune B. Guèye (cap), Bakary Essamay Diédhiou, Ababacar Sarr (puis Mandoumbé Wade, 65ème mn), E. H. Ousmane Dione, E. H Lamine Dramé, Sidiya E. A. Diagne (puis Mamadou L. Manga, 38ème mn), Amadou Ndiaye (puis Boubacar Ndiaye, 65ème mn), Moussa C. Traoré (puis Cheikh Bèye, 49ème mn). Entraîneur : Mayoro Guèye

Arbitres : Abdou K. Bâ de la Cra de Tivaouane assisté de Serigne Cheikh Touré et d’E. H. Abdou A. Guèye, tous deux de la Cra de Rufisque

Carton jaune : Mor T. Mbaye (Génération Foot).

Hier, au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndaw, on avait mis les petits plats dans les grands. Le club local de Génération Foot a tenu à honorer ses récents champions d’Afrique : le portier P. Mamadou Sy et le défenseur central Cheikhou O. Ndiaye, vainqueurs du Chan en Algérie, l’attaquant Ibou Sané couronné avec les U20 en Egypte et le milieu de terrain Djibril Diarra sacré dans les deux catégories.

La journée s’annonçait donc festive, puisque juste après les «Grenats» devaient accueillir l’As Pikine lors de la 14ème journée du championnat de L1. Mais apparemment, les locaux avaient d’entrée la tête ailleurs à l’image de leur gardien de but Papa Mamadou Sy, qui a multiplié les erreurs et les sorties hasardeuses. Heureusement qu’ils se sont bien repris après la pause, enchainant deux superbes buts juste avant l’heure de jeu, grâce à Jean-Louis B. Diouf (57ème mn) et Pape Moussa Fall, deux minutes après. Au grand bonheur du public qui a copieusement chambré les supporters venus de Pikine.

C’est que de retour des vestiaires, les «Académiciens» de Déni ont «mis plus d’intensité et exercé un pressing haut», selon les mots de leur coach Balla Djiba. Les Pikinois eurent du mal à s’en remettre. D’ailleurs avec un plus de réussite, Gf aurait pu corser plus nettement la note. Mais, l’essentiel était là : «renouer avec la victoire après un dernier match perdu à domicile» (1 – 2 face à Diambars).

B.K.N

