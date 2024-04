14e session ordinaire de l’Assemblée générale du Coraf : Le secteur privé à l’honneur au Bénin

Cette présente édition prévue du 15 au 17 avril est placée sous le thème : « Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l’Ouest et du Centre afin d’atténuer l’impact des crises climatique, sanitaire et sécuritaire sur l’agriculture ».



Le Coraf informé que l’Assemblée générale s’ouvrira le lundi 15 avril 2024, sous le co-parrainage du ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin.



A l’en croire, cet événement d'envergure régionale réunira les directeurs des Instituts Nationaux de Recherche Agronomique des Systèmes nationaux de recherche agricole (Snra) membres ; les représentants des organisations régionales de producteurs, des universités; du secteur privé; des partenaires au développement ainsi que les représentants des Communautés Économiques Régionales (Cedeao, Uemoa, Ceeac, Cemac) ; les membres du Conseil d'administration et d'autres participants pour discuter des défis et des opportunités liés à la sécurité alimentaire et à la résilience agricole dans un contexte de multiples crises. Le Coraf précise qu’une place de choix sera faite aux acteurs du secteur privé au regard du thème central de l’AG-14.



La 14ème session de l'Assemblée générale du Coraf comprendra plusieurs événements, notamment le panel des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche, des conférences plénières; la journée du Bénin sous forme de foire aux innovations et technologies agricoles sur l’esplanade du palais de congrès de Cotonou et la session dédiée aux questions de gouvernance du Coraf.



A travers un communiqué, il est indiqué que le Forum des leaders de la recherche du Coraf (Coraf Forum) clôturera ces assises de l’Ag le 18 avril 2024, offrant une plateforme pour débattre des priorités de recherche et d'innovation pour le développement agricole dans la région.



Les discussions aborderont également les crises sanitaires, alimentaires et sécuritaires, soulignant ainsi l'importance d'une approche holistique pour relever les défis multiples auxquels est confrontée l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre.



Le Coraf organise tous les deux ans l’Assemblée Générale de ses membres pour faire le bilan et définir de nouvelles orientations en matière de politique, programmes, accords, protocoles, statuts et plans financiers.



