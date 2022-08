C’est actuellement l’une des voix les plus attendues du pays. Le leader de la grande coalition Bokk Gis Gis Liguey va faire face à la presse et aux millions de sénégalais ce jeudi sur les élections législatives, ses résultats et sa position très attendue à la 14e législature de l’Assemblée nationale.



Le point de presse se tiendra à 17 heures au siège du Parti Bokk Gis Gis sur la VDN...