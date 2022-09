14ème législature : Ziguinchor sans un seul député Apr C’est le 12 septembre prochain que les nouveaux députés issus des élections législatives du 31 juillet vont faire leur rentrée. Ce qui consacrera le début de la 14e législature de l’histoire politique du Sénégal. Et l’une des particularités de cette législature, c’est l’absence de députés du parti au pouvoir au niveau de la région de Ziguinchor

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Septembre 2022 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

En fait, aucun responsable de la région de Ziguinchor ne figure sur la liste des nouveaux députés. Tous les candidats des trois départements de la région ont perdu les élections et la raison s’explique par ‘’l’ouragan’’ dévastateur Ousmane Sonko qui a tout balayé sur son passage. Et curieusement, aucun responsable de la région n’a eu le privilège d’être investi sur la liste nationale comme l’ont été certains camarades d’autres régions.



Les deux seuls natifs de la région de la mouvance présidentielle qui figuraient sur cette liste des privilégiés sont : Abdoulaye Baldé et Dame Bèye, respectivement leader national de l’Ucs et responsable régional des jeunes de Ziguinchor du RSD, le parti de Robert Sagna.



L’ancien maire de Ziguinchor occupait la 6e place et le lieutenant de Robert Sagna figurait à la 52e place. Donc avec aucune certitude d’être élu. Ainsi, le parti au pouvoir, principale locomotive de la coalition BBY, se retrouve sans député à l’Assemblée nationale au niveau de Ziguinchor. Ce qui place la région dans une situation politique inédite depuis l’indépendance du Sénégal. Ce qui suscite beaucoup d’interrogations et même des frustrations chez les responsables locaux du parti du président Macky Sall.



S’agit-il d’une purge après toutes les défaites concédées depuis 2019 au niveau de Ziguinchor ? Peut-être pas ! En fait, lors des législatives de 2017 aussi, la région n’avait obtenu aucun député Apr sur la liste nationale de BBY.



Ils avaient tous été élus au niveau de leurs départements respectifs. Et pratiquement, depuis l’arrivée du président Macky Sall au pouvoir en 2012, les responsables de la région ont toujours été oubliés quand il s’agit d’investir des candidats sur la liste nationale. Et s’ils sont investis, c’est à des positions dans lesquelles ils n’ont aucune chance d’être élus. À l’époque aussi, des voix s’étaient élevées pour se demander pourquoi le président Macky Sall ne fait pas de privilège aux responsables de la région en mettant certains d’entre eux sur la liste nationale comme il le fait avec des responsables d’autres régions non plus méritants qu’eux.



En 2017, certains responsables de la première heure du parti présidentiel du sud parlaient de déséquilibre de choix. Un responsable, évoquant la question, voyait cela comme une manière de faire travailler certains en faveur d’autres. Ce sujet avait alimenté une campagne en sourdine dans beaucoup de salons à Ziguinchor. Aussi, pensait-on que le ‘’tort’’ fait à ces responsables apéristes de Ziguinchor allait être rectifié par le boss du parti à l’occasion des dernières législatives.



Mais, contre toute attente, on a assisté à un remake de ce qui s’est passé en 2017 à l’occasion des dernières législatives. Ainsi, toute la région demeure sans député Apr pour cette quatorzième législature. Cette situation va sûrement accentuer la frustration de ces responsables qui est perceptible depuis 2019, parce qu’aucun responsable local n’ayant était promis ministre.



Ousmane Sonko, lors d’un meeting, tenu à la place Bambaya de Ziguinchor, évoquait indirectement ce sujet en déclarant qu’il souhaite malgré tout que Macky Sall fasse la promotion des responsables Apr de la région. C’est dire que ce sujet, qui a toujours occupé l’actualité à Ziguinchor, devrait logiquement parvenir aux oreilles de Macky Sall. Certains observateurs pensent que cela fait partie des raisons qui ont refroidi l’engagement d’une bonne partie des responsables du parti de Macky Sall à Ziguinchor, tout comme les militants lors de la campagne électorale des dernières législatives.



Parlant de l’ascension fulgurante dans la région de Sonko qui y a pratiquement enterré l’Apr et toute la coalition BBY, certains collaborateurs locaux de Macky Sall ne vont pas par quatre chemins pour accuser certaines pontes et même le chef de leur parti d’y avoir joué un certain rôle en stigmatisant le patron du Pastef et toute la région.



À leur avis, c’est cela qui a propulsé l’actuel maire de Ziguinchor qui était inconnu des Sénégalais et particulièrement des Ziguinchorois jusqu’à sa radiation de la Fonction publique en 2016. Après avoir bu le calice jusqu’à la lie, les apéristes de Ziguinchor seront-ils récompensés à l’occasion de la formation du nouveau gouvernement ? La réponse dans quelques jours.

Le Témoin





