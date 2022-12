15 avocats, 32 marabouts et 1000 insulteurs sur les réseaux sociaux pour un dossier vide: De qui se moque Ousmane Sonko (Par M. Lamine Massaly) Ousmane Sonko s'est encore débiné. Voilà quelqu'un qui est allergique à la vérité. Tout ce qu’il sort de sa bouche n'est que songes et mensonges. Appelé, hier, pour une séance de confrontation avec sa victime Adji Raby Sarr, il s'est muré dans le silence . C'est dire...



Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Décembre 2022 à 21:39 | | 1 commentaire(s)|

Quittant le bureau du juge par un refus de répondre à l'intégralité des questions, Sonko s'est empressé de brouiller les pistes. Se croyant plus intelligent que les 17 millions de sénégalais, le leader du Pastef a laissé "éjaculer" ses vociférations. Un fait qui confirme davantage la thèse du viol. Ignoble !



Cherchant un bouc émissaire , Sonko trouve à redire sur la nomination de Serigne Bassirou Guèye à l'OFNAC. Pour lui, ses deux plaintes contre l'ancien Procureur de la République motiveraient cette promotion. Cet homme vaniteux veut simplement tromper les sénégalais par des déclarations qui ne riment à rien.



Pour ce qui est du parti Pastef, cette formation n'est qu'une agglomération de diffuseurs de fausses nouvelles. Hier, ils ont fait fuiter dans la presse des PV qui auraient disparu. Foutaise! Cela ne correspond nullement à la vérité. Qu'ils arrêtent leurs manipulations honteuses comme leur mentor politique Ousmane Sonko. Pour que nul n'en ignore, ce dernier s'est attaché les services de 15 avocats ,32 marabouts et 1000 insulteurs sur les réseaux sociaux pour un dossier vide. Qui trompe-t-on? On peut manipuler l'opinion par des mensonges mais, pas le juge

(nagnou dal' !).



Aujourd'hui, l'urgence est pour Ousmane Sonko de prouver son innocence devant le juge, mais pas à vouloir chercher toujours coûte que coûte le buzz. Demain, la vérité va poindre car le mensonge peut faire le tour du monde, le temps que la vérité mette ses chaussettes. Mentez, mentez, il en reste toujours...





M.Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR),

Président du Conseil d'Administration de l'Office National de Formation professionnelle (ONFP).

