15 juillet 2019-15 juillet 2022 : 3 ans après, le PS commémore la mémoire de Ousmane Tanor Dieng dans la sobriété

Ce 15 juillet 2022 coïncide avec le 3eme anniversaire du rappel à Dieu de l’ex Secrétaire Général du Parti Socialiste, Ousmane Tanor Dieng. Dans ce contexte de campagne électorale pour les élections législatives, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Générale du Parti Socialiste invite les militants et responsables socialistes à se souvenir de feu Ousmane Tanor Dieng, dans une même communion de prières, dans la sobriété.



Ainsi, le communiqué parvenu à Seneweb, renseigne qu’ « en accord avec sa famille biologique et, en raison d’un contexte politique chargé, marqué par la campagne électorale, pour les élections législatives, le Parti socialiste a décidé de commémorer, dans la sobriété, le 3e anniversaire de sa disparition, le vendredi 15 juillet 2022”



« Des cérémonies de prières et de récitals de coran, pour le repos de l’âme du disparu, seront organisées, dans la journée, à travers différents daaras et lieux de cultes de Nguéniéne, de Tivaouane et de Dakar », précise le PS.



En outre, le document revient sur la dimension humaine de l’ex secrétaire général du Parti Socialiste : « Voilà trois ans que le Président Ousmane Tanor Dieng a quitté ce bas monde, laissant derrière lui, toute la famille, des amis de tous bords, des camarades et des collaborateurs, dans l’émoi. Cependant, il a surtout laissé à la postérité, le souvenir impérissable d’un homme de grande dimension qui a marqué son époque, par ses qualités exceptionnelles qui forcent l’admiration et le respect ».