15 millions F CFA pour chaque type de scrutin: Comme à la présidentielle, "pauvres" s'abstenir! Avec la somme désormais officielle de quinze (15) millions F CFA à verser pour chaque type de scrutin aux élections locales du 23 janvier 2022, les candidats "pauvres" ont des soucis à se faire.

Selon Cheikh Sarr, plénipotentiaire de BBY: "nous pensons que le ministre de l'Intérieur a coupé la poire en deux".



Pour le directeur exécutif de l'Ong 3d, Moundiaye Cissé, "on ne doit pas verser dans une démocratie où seuls ceux qui ont les moyens participent aux élections...".



Le coordonnateur des plénipotentiaires de l'opposition, Aliou Sarr pense que "30 millions F CFA, c'est pratiquement ce que le pôle pouvoir avait proposé pour la présidentielle. Toutefois , cela ne va pas nous divertir", estime-t-il.



Celui du pôle des non-alignés, Déthié Faye est catégorique: "Je considère que le montant est exorbitant. Il n'y a plus rien à faire, si ce n'est que de se préparer à aller aux élections".

