15e Assemblée générale : Bénin, la capitale du notariat africain

Du 27 au 30 septembre 2022 se déroule la 15e Université du notariat d’Afrique à Cotonou (Bénin). Cette grande messe du notariat du continent africain, sera un moment d’enrichissement, d’échanges et de confrontations législatives entre les différentes pratiques. En prélude aux ateliers, l’Assemblée Générale de la Commission des Affaires Africaines de l’Union Internationale du Notariat (CAAF/UINL), se penchera sur la question de sa présidence.



Justement, le Sénégal compte jouer sa partition et développer son leadership de manager, puisque sa Chambre des Notaires est représentée par une importante délégation ayant à sa tête sa nouvelle présidente, Me Aïda Diawara Diagne. Et Madame la présidente de tous les notaires du Sénégal aura la lourde responsabilité de défendre la candidature sénégalaise à la tête du notariat africain. Souhaitons que Mme Diagne fasse preuve de dépassement, pour ne pas torpiller la candidature de ses confrères ou consœurs qui s’étaient opposés à son élection. Pour rappel, l’élection de Me Aida Diawara Diagne à la tête de ladite chambre a été très disputée (43 contre 42), donnant ainsi l’impression d’une chambre notariale sénégalaise divisée en deux parts à peu près égales.



Un peu comme notre auguste Assemblée nationale ! Donc cette rencontre de Cotonou demeure une occasion pour Me Aïda Diawara Diagne, de jouer le jeu patriotique pour une victoire du Sénégal à la… Coupe d’Afrique des nations notariales (Cann).











