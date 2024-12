15e Législature : Malick Ndiaye, élu nouveau président de l’Assemblée nationale Le député Malick Ndiaye, 41 ans, a été élu lundi, président de l’Assemblée nationale, à une écrasante majorité. Elu du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef-Les patriotes, majorité), M. Ndiaye a démissionné de son poste de ministre en charge des Infrastructures terrestres et des Transports terrestres et aériens.



Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

Jusque-là porte-parole du parti au pouvoir, le nouveau président de l’Assemblée nationale, devenu la deuxième personnalité de l’Etat, est diplômé en management, commerce international, transport et logistique.



Son élection a été précédée d’un débat sur la compatibilité de ses fonctions de ministre dans le gouvernement, avec celles de député à l’Assemblée nationale.



Le président de séance, Alla Kane, doyen d’âge de la 15e législature, a alors lu la lettre de démission de Malick Ndiaye et décidé que l’élection du président de l’Assemblée nationale pouvait se poursuivre.



L’interpellation relative à la légalité de la procédure de nomination du nouveau président de l’institution parlementaire, a d’abord émané du député Guy Marius Sagna, du parti Pastef.



Finalement, El Malick Ndiaye est élu président de la 15e législature. Et, le nombre de votants est de 163. Avec 134 qui ont voté pour, 22 contre et 7 bulletins nuls.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook