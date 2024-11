15e Législature : Un agenda chargé attend les députés

Élus le 17 novembre dernier, les députés de la 15e Législature auront un agenda très chargé. Dès leur installation, ils devront se pencher sur la Loi de Finances Initiale (LFI) 2025. Des projets de loi les attendent, notamment ceux portant sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, informe "L’As".



Présidant hier la rencontre tripartite organisée par le Bureau International du travail/Dakar, le ministre du Travail rassure que le Sénégal a pris des initiatives hardies, à la fois institutionnelles et programmatiques, allant dans le sens de lutter contre les violences basées sur le genre et le respect des droits humains. Ainsi, le Sénégal a élaboré et adopté de manière tripartite, une politique nationale de sécurité et de santé au travail, dans le prolongement des orientations des normes internationales du travail.



L’un des principes directeurs de cette politique étant la reconnaissance effective à tous les travailleurs et travailleuses, sans discrimination, du droit à un milieu de travail sûr et sain, ce qui exclut toute violence ou harcèlement en milieu de travail.