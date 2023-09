16 Septembre 1998 - 16 Septembre 2023 : LA BRVM a célébré 25 ans d’activité... 16 septembre 1998 - 16 septembre 2023. cela fait 25 ans que la BRVM a démarré ses activités après sa création le 18 décembre 1996, la mise en place de son organisation et de ses infrastructures. En ce jour historique du 16 septembre 1998, une vision est accomplie, un rêve est devenu réalité, une réforme structurelle des économies de l’UEMOA a été concrétisée. Que de défis relevés, que de difficultés traversées et que de succès.

Les évolutions récentes, avec le franchissement le 12 septembre 2023, de la barre de 8 000 milliards de FCFA de capitalisation du marché des actions contre environ 836 milliards FCFA au démarrage, soit une progression de 856,99 % donnent raison aux plus Hautes Autorités de l’UEMOA, les Pères Fondateurs, pour leur claire vision et leur engagement constant.



C’est le lieu de rendre un hommage appuyé aux pionniers : Présidents du Conseil des Ministres, Ministres, Gouverneurs de la BCEAO, Présidents d’Institutions, Présidents du Conseil d’Administration, Administrateurs, Secrétaires Généraux de l’AMF-UMOA, Directeurs Généraux, Experts techniques, cadres et employés qui ont forgé et façonné cette bourse pendant 25 ans. Une pensée spéciale pour ceux qui nous ont quittés mais dont le souvenir reste vif en nos mémoires.



L’aventure continue pour des succès plus éclatants et une contribution plus accrue au financement des économies de notre Union pour un développement durable au bénéfice de nos populations.



La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l’émission et la négociation des titres de créance (obligations).



Elle offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM est membre de l’African Securities Exchanges Association (ASEA) et du World Federation of Exchanges (WFE). Elle est classée dans la catégorie des marchés frontières.



