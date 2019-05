1635 bêtes volées dans le bassin arachidier, entre janvier et mai

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Le vol de bétail est devenu monnaie courante dans le bassin arachidier. Entre janvier et mai dernier, 1935 ont été volées. Et malgré les plaintes déposées par les victimes à la police, aucune trace des bêtes.



Cette situation est favorisée par l’obscurité et le manque de poste de gendarmerie, selon le président de l’Association nationale de lutte contre le vol de bétail, Aboubacar Bitèye. Qui selon le correspondant de la RFM sur les lieux, réclame plus de volonté de la part de l’Etat.



Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai, des hommes non identifiés ont fait irruption dans la zone et ont emporté 8 chèvres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos