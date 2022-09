164 migrants sénégalais bloqués au Niger : « Un chapelet de promesses encore non tenues », s’indigne ADHA Du mois d'août à nos jours, au moins 4 engagements ont été pris par les autorités sénégalaises en charge des questions migratoires et les responsables de l’OIM au Niger, en vue du rapatriement de 149 sur les 164 migrants sénégalais bloqués dans un camp de l’OIM à Agadez au Niger.



L'ex Secrétaire Général des Sénégalais de l'extérieur, Moise SARR, avait en personne annoncé à la presse qu'un vol charter était prévu pour le retour de nos compatriotes,le 19 août avant d'être reporté au 15 puis au 19 septembre.



De belles promesses qui au final n'ont été que des voeux pieux, malgré le désespoir grandissant de ces malheureux migrants qui ne cessent d'alerter et d'appeler au secours, avec de nombreuses vidéos à l'appui.



A présent c est le responsable de l’OIM de monter au créneau pour encore promettre leur rapatriement en date du jeudi 22 septembre.



Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), après avoir vécu en direct par appel vidéo et reçu un vocal qui, d'après ses sources, émanerait de l'ambassadeur du Sénégal au Niger, se pose la question de savoir si face à des personnes désemparées et totalement démunies de tels propos pourraient être tenus par une autorité responsable chargée de la sécurité et de l'assistance de ses concitoyens ?



En effet, ces propos jugés irresponsables par L'ADHA et qui seraient prêtés à l'Ambassadeur, ont fini par pousser les migrants à manifester et à quitter le camp de l'OIM, dans une tentative désespérée de rallier à pieds la capitale Niamey distante de plus de 500km.



Mettant en exécution leur menace, ces migrants seront finalement bloqués par la police après une longue marche sur une quarantaine de kilomètres.



ADHA exhorte le Président de la République du SÉNÉGAL, ainsi que les Nations Unies, à aller au chevet de tous les 164 sénégalais expulsés d'Algérie et bloqués depuis près de 4 mois dans un camp de l’OIM à Agadez au Niger, dans des conditions d'existence extrêmes, afin que leur retour au bercail soit effectif le 22 septembre comme promis par les responsables de l’OIM.



Il urge en effet de venir au secours de ces citoyens sénégalais qui n'aspirent qu'à un retour au pays natal, avant que l'irréparable ne se produise.



Vivement que l'appel de L'ADHA soit enfin entendu pour un dénouement heureux de cette déplorable situation qui n'a que trop duré.



