165 mille aveugles et 550 mille malvoyants au Sénégal

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Juillet 2018 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Les défaillances de la vue sont un véritable problème de santé publique au Sénégal. Près de 160 mille Sénégalais souffrent de cécité tandis que 550 mille autres sont des malvoyants.



Ces chiffres ont été révélés par l’ophtalmologiste Boubacar Camara, repris par Enquête. «Nous faisons 13 000 interventions de cataracte par an, avec 24 000 nouveaux cas dans l’année et 35 à 50 mille aveugles de cataracte», signale le médecin. Qui annonce 25 mille aveugles de trachome et 91 mille de trachome.



Au plan des infrastructures, révèle la même source, le Sénégal ne dispose que de 68 unités de soins oculaires.













Seneweb

