16e de finale de la Coupe de France : Elu homme du match, Bamba Dieng offre la qualification à l’OM

En effet, d’après « Bes Bi », les olympiens ont battu l’Hyères (2-0) grâce aux buts de Sanchez et du Sénégalais Bamba Dieng qui était titulaire en attaque.



Également élu homme du match, Bamba Dieng a montré que la patience était mère de vertu. Grâce à ses appels en profondeur, il a été un poison pour la défense de Hyères.



Et après plusieurs ratés devant la cage de Jan, le Sénégalais a marqué son deuxième but de la saison. Un beau match qui lui donnera de la confiance. Avec cette victoire, donc, l’OM se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France.