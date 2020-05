17 Sénégalais bloqués en France sont arrivés à Dakar hier et mis en quarantaine

Le premier avion de la compagnie Air France avec des Sénégalais qui étaient bloqués en France à bord, est arrivé au Sénégal, hier. Ils sont au nombre de 17 et ont été mis en quarantaine dans un hôtel pour un suivi, afin de voir s’ils ont le coronavirus ou pas.



Les passagers à bord sont ceux qui avaient des billets retour Paris-Dakar, avec des réservations auprès de la compagnie Air France. Et pour toutes les autres personnes, le rapatriement se fera avec Air Sénégal à partir du jeudi 14 mai, sous conditions.





