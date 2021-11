17 ans après, le chanteur Abraham Pipo Diop retrouve sa fille

Il a fallu que l’artiste patiente pendant 17 longues années pour revoir sa fille. Une séparation qui avait profondément marqué Abraham Pipo Diop. Ce qui l’avait d’ailleurs conduit à écrire une chanson dédiée à sa fille.



Et c’est grâce à l’orchestra Baobab que Pipo Diop a pu revoir sa bambine. L’orchestre, en tournée en Allemagne, avait rencontré par pur hasard, l’ex-femme du chanteur en compagnie de sa fille, qui étaient venues assister à une prestation de l’orchestre.



Ainsi, avec l’aide des compagnons de Alpha Dieng, le père et la fille se sont parlés au téléphone en 2017. Le contact physique s’est produit il y a trois jours. La fille a fait le déplacement de l’Allemagne à l’Italie, pour voir son père. Et ce fut une joie immense pour l’auteur de « Sama doom ».