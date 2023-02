1,7 milliard FCfa volé à Postefinances : Les montants remboursés, révélés Le Centre financier de Dakar du groupe la Poste qui comptabilise 709 millions de francs Cfa sur les chèques prêtés à des clients, a récupéré environ plus de 500 millions FCfa.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023

D’après "L’Observateur", il était sous les ordres de Abdoulaye Faye, inspecteur des Postes et des Services financiers, placé sous mandat de dépôt depuis septembre 2012, avec son caissier Kéba Diédhiou et le chef d’Agence Alexandre Manga. Ils pourraient bénéficier d’une liberté provisoire lors de leur audition sur le fond, dans les prochains jours.



Selon leurs avocats, « la réglementation postale dédouane de toutes responsabilités les chefs d’établissements en l’espèce ». Et de poursuivre, « Abdoulaye Faye a eu un excédent de caisse de 1,427 million de francs CFA, suite à l’audit recommandé par l’ex-Dg de Postefinances, Saliou Fédior, le 24 juin 2021.



Il s’y ajoute qu’il avait récupéré 247 millions de francs sur les 709 millions Cfa, après la plainte déposée en novembre 2021 par l’ex-Dg Saliou Fédior ».



