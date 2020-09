17 personnes inhumées en une seule journée - Pikine demande l'extension de son cimetière Le Collectif Sama Suuf Ma Yokk Sama Armeel, exige une extension du cimetière de Pikine. Dans le même élan, le Collectif demande un audit de cet espace et des mesures contre toutes les constructions illégales, souvent érigées clandestinement, rapporte Dakaractu.

Le cimetière de Pikine a été ouvert en 1952, sur une superficie estimée à quatre (04) hectares. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable casse-tête que de trouver un espace où inhumer les disparus. En certains endroits, on les superpose. Le cimetière a donc dépassé sa capacité d’accueil.



Ainsi, entre janvier et juillet de l'année en cours, le nombre de personnes inhumées dans le cimetière est plus important que le cumul des années 2018 et 2019, renseigne le site.



Au mois de juillet 2020, le pic a été atteint avec 17 personnes inhumées en une seule journée.



Le Collectif a prévu de rencontrer les imams, les curés, les chefs de quartier, les "bàjjenu gox", les associations, les autorités municipales, les autorités administratives, les populations, pour partager avec eux et organiser la mobilisation pour une extension du cimetière de Pikine.



