17e édition de eLearning Africa : Un débat annuel prévu le 31 mai prochain, à Kigali

Mardi 21 Mai 2024

Selon un communiqué de presse, axé sur le thème « Cette assemblée est d’avis que le système éducatif conventionnel sera obsolète à l’ère du numérique », ce choc d’idées explorera l’impact transformateur des technologies sur les modèles éducatifs conventionnels. Plus de 1 000 experts et praticiens africains du secteur de l’éducation et de la formation se retrouveront à l’occasion de la conférence et exposition annuelle eLearning Africa.



Lancé en 2009, le débat eLearning Africa, qui est désormais l’événement phare de la conférence, est réputé pour sa nature

animée et les idées stimulantes qu’il brasse. Dans un format parlementaire, explique-t-on, quatre experts font des allocutions d’ouverture empruntes de passion, auxquelles leurs vis-à-vis peuvent « réagir » à la faveur de réfutations spontanées.



Les échanges seront modérés par le président de séance, Michael Onyango, fondateur d’Africa’s Forgotten Bottom Millions (4BM), un programme qui offre des possibilités de carrière numériques aux jeunes de 47 pays africains.



Les intervenants ci-après argumenteront en faveur de la motion :

- Ify Obidi Essien, PDG de Tech-Savvy Teacher International, consultant EdTech de renom qui milite en faveur de la transformation numérique des salles de classe au Nigéria.

- Professeur Paul Birevu Muyinda, directeur de l’Institute of Open, Distance and eLearning de l’Université Makerere, célèbre pour avoir piloté des initiatives d’apprentissage mixte durant la pandémie de Covid-19.



Les intervenants suivants seront en désaccord avec la motion :

- Kennedy Ekezie, fondateur et Pdg de Consize, une plateforme d’apprentissage par messagerie, et ancien chef du service de

croissance dans le cadre de l’expansion de TikTok en Afrique.

- Verusha Maharaj, directrice générale de Red & Yellow Creative School of Business, engagée à combler le déficit de compétences par une éducation créative arrimée aux besoins de l’industrie.



Après les allocutions d’ouverture, ajoute la même source, suivra un débat animé, auquel le public pourra participer en posant des questions et en partageant des avis. Enfin, un vote décisif à main levée permettra de déterminer l’équipe victorieuse du duel consacré à l’éducation à l’ère du numérique.



Alors que les technologies numériques remodèlent de nombreuses facettes de la vie moderne, le débat annuel d’eLearning Africa entend étudier en profondeur la capacité des modèles éducatifs conventionnels à s’adapter et à intégrer les innovations

numériques ou le risque de sombrer dans l’obsolescence. Le panel diversifié et le format interactif favoriseront un débat stimulant qui permettra sans aucun doute la poursuite du dialogue sur cette question cruciale.



Source : À l'approche de la 17e édition d'eLearning Africa, la célèbre conférence internationale consacrée à l'apprentissage, à la formation et au développement de compétences numériques, l'attention est cristallisée par le très attendu débat annuel en plénière. Prévu le 31 mai à Kigali (Rwanda), le débat de cette année promet une confrontation stimulante entre partisans de diverses perspectives sur l'avenir de l'éducation à l'ère du numérique.

