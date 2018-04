19e Journée de la Ligue 1: Le Casa Sports arrache la victoire face aux Grenats

C’est une équipe du Casa Sports relookée que les supporters ont vu dérouler un jeu sans reproche au stade Aline Sitoé Diatta, face aux académiciens de Deni Biram Ndaw. Contrairement à leurs piètres performances lors de la manche aller, les poulains d’Athanase Tendeng ont pris une autre option, celle d’occuper une marche du podium à la fin de la saison.

Lors de cette confrontation face à Génération Foot, les sudistes n’ont pas permis aux visiteurs de dérouler leur jeu. Pendant toute la première période, les poulains d’Athanase Tendeng ont dicté leur loi aux académiciens, qui n’ont pas trouvé la clé du match pour stopper la fureur de leurs adversaires. Mais, ces nombreuses initiatives des vert-blanc sont restées vaines.



Au retour des vestiaires, Génération Foot a rejoint la pelouse avec de nouveaux arguments, en essayant de trouver une faille dans la défense adverse, mais il s’est heurté à une défense remodelée, inamovible qui n’a laissé aucune chance de scorer aux attaquants des académiciens. Nonobstant une domination qui a duré une vingtaine de minutes, les efforts des Mbourois sont restés vains.



Le Casa Sport, qui s’est réveillé dans le dernier quart d’heure et avec le coaching payant du coach Tendeng, ses poulains ont pris le match à leur compte, en multipliant des contres. Un système qui a payé. Car, à une minute de la fin du temps additionnel, (94’), l’inoxydable excentré gauche, Faustin Senghor, par l’entremise d’un coéquipier, va mettre le ballon au fond des filets. Un but qui a permis au Casa Sport de remporter les trois points d’une victoire inattendue pour les inconditionnels de l’équipe fanion de Ziguinchor.



Revigorés par cet exploit, désormais, les joueurs visent le podium. Et, pour ce faire, ils comptent mouiller le maillot et essayer de remporter le maximum de rencontres pour le reste du championnat de Ligue 1. «Nous avons pu corriger les erreurs du passé, et les joueurs sont conscients du travail qui reste à faire», a indiqué Athanase Tendeng, à la fin du match qui a dévoilé son nouveau système de jeu. «Lors de la phase aller, nous avions une défense perméable, ce qui a fait qu’on a encaissé dix-neuf buts. Maintenant, tout est revenu dans l’ordre, et on a trouvé un remède à ce problème», ajoute le coach Tendeng.











Ahmet COLY jotaay.net