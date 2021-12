1ière édition du festival panafricain Street Food à l’UGB: Le GAEC - Africa promeut une alimentation propre, saine et juste et le consommer local L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a abrité, le week-end (vendredi, samedi et dimanche), la première édition du Festival Panafricain Street Food, initié par le Groupe d’Action et d’Etude Critique - Africa et placé sous le thème “L’Alimentation comme Arme Décoloniale”. Il a regroupé des ressortissants de plusieurs nationalités dont le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Togo et le Sénégal. Le but est de promouvoir le consommer local et une alimentation saine, propre et juste, pour une meilleure santé des populations.

Le Groupe d’Action et d’Etude Critique - Africa (GAEC) est résolument engagé et déterminé à faire de l’alimentation une arme dé-coloniale. Ses responsables ont initié, le week-end, la première édition du Festival Panafricain Street Food. D’où le choix du thème : “Faire de l’Alimentation une Arme décoloniale”.



Plusieurs activités étaient au programme de ce festival, notamment une journée d’action et de sensibilisation, une campagne populaire, de l’animation musicale, des prestations artistiques et culturelles, une exposition de stands et une séance de dégustation de plats locaux.



Ce festival a permis aux étudiants sénégalais et leurs camarades venus d’autres pays de la sous-région (issus de 9 nationalités différentes), de valoriser l’alimentation de la rue, en présentant au public des plats somptueux et autres victuailles, qui donnent une idée précise de leurs traditions, coutumes et autres valeurs culturelles relatives à leur gastronomie.



Il a également permis, durant trois journées, à un public venu d’horizons divers, de découvrir et déguster des mets riches, variés et équilibrés, faits à base de produits locaux qu’on retrouve au Sénégal, au Mali, au Niger, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Togo, au Congo, au Tchad, au Gabon, en Mauritanie, entre autres.



Ainsi, le GAEC - Africa se veut être un réseau de gens de quartiers, de volontaires, de professionnels, de penseurs, d’activistes sociaux, d’étudiants et d’enseignant-chercheurs, qui veut concourir aux luttes pour les droits des individus et groupes vulnérables, discriminés, victimes d’injustices historiques, culturelles, politiques, épistémiques, économiques, raciales et sociales. Il s’agit, en effet, d’une initiative africaine de dialogue avec les diasporas du continent, orientée dans la co-production de savoirs situés au cœur des mobilisations communautaires, pour atteindre des transformations structurelles émancipatrices et respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.



Pour rappel, le Groupe d’Action et d’Étude Critique - Afrique a été créé en 2019 à Saint-Louis.















