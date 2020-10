2 ans après le meurtre de Mariama Sagna: L’enquête reste au point mort

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

6 octobre 2018- 6 octobre 2020 ! Il y a deux ans, a été violée et tuée la militante de Pastef Mariama Sagna, à son domicile, à Keur Massar.

Deux ans après ce crime crapuleux, l’enquête est toujours au point mort. Depuis l’arrestation des deux présumés meurtriers, aucune autre personne n’a été entendue. Ousmane Sonko et ses militants n’oublient pas la date du 6 octobre et rappellent que son « martyre inspire et guide quotidiennement leur lutte ».



Les faits



Ce jour-là, la militante patriote avait organisé un méga-meeting dans son quartier, à Keur Massar, pour manifester son soutien à son leader, Ousmane Sonko. Pour une bonne organisation de la cérémonie, elle avait déplacé quelques-uns de ses meubles pour accueillir ses invités. Ainsi, à la fin du meeting, elle engage deux individus pour ramener lesdits meubles dans sa chambre. Ce sera ses derniers instants sur terre.



Quelques heures après, Mariama Sagna est retrouvée morte, avec des traces de sperme sur son corps. Deux personnes sont arrêtées. Des charretiers, présumés auteurs de cet acte ignoble, sont placés sous mandat de dépôt. Trois jours plus tard, c’est-à-dire le 9 octobre 2018, le Procureur fait une sortie à Pikine, pour revenir sur les circonstances dans lesquelles la militante du Pastef, Mariama Sagna a été tuée. Le parquetier avait, dans sa déclaration, écarté toute connotation politique dans cette affaire. Le maître des poursuites, après avoir révélé les noms des personnes qui ont été arrêtées, assure que ce crime n’a rien de politique.











Rewmi





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos