2 ans de prison ferme pour agression à main armée : Pape Wade l’homme qui semait la terreur à la Gueule Tapée Les forces de sécurité ont mis hors d’état de nuire Pape Mbaye Wade alias Dolf, décrit comme un redoutable agresseur. Le bonhomme semait la terreur dans son quartier, la Gueule tapée, en agressant d’honnêtes citoyens. Jugé hier par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’arme, violence et voies de faits, il a été condamné à 2 ans de prison ferme.

Devant le Tribunal de Grande instance de Dakar hier, Pape Mbaye Wade a été dépeint hier comme un agresseur sanguinaire dont le sport favori consiste à dépouiller d’honnêtes citoyens de leurs biens en les menaçant avec une arme blanche.



Objet de plus de 5 plaintes au niveau du commissariat de la Médina, il a été alpagué et traduit devant la justice pour les délits d’association de malfaiteurs, de vol en réunion avec usage d’arme, violence et voies de fait.



Revenant sur sa mésaventure devant le prétoire, le plaignant Mamadou Diallo raconte que samedi dernier, il s’était rendu à la boutique pour acheter de quoi manger. A sa sortie de la boutique, il a croisé Pape Mbaye Wade qui lui a arraché son téléphone portable sous la menace d’un couteau. Pour ne pas avoir de problème, il a cédé.



«Un ami qui était présent m’a demandé d’aller récupérer mon bien, mais j’ai dit niet, car mon bourreau était armé et ivre», dit-il. Toutefois, il est allé déposer une plainte.

Prenant la parole, le parquet a révélé que Dolf a failli tuer une de ses cibles qui était sur un scooter.



«Ce jour-là, il m’a fait tomber de mon scooter pour prendre mon téléphone. Il a essayé de m’asséner un coup de couteau, mais j’ai esquivé avant de prendre la poudre d’escampette», a indiqué le représentant du ministère public qui lisait la déposition d’une des victimes.



Le prévenu : «j’agresse car j’ai été marabouté»



Interrogé à son tour, le prévenu a reconnu à moitié les faits qui lui sont reprochés. Il jure n’avoir volé que deux téléphones. Expliquant ses agissements, il dit qu’il a été marabouté. «Je ne fais pas exprès d’agresser. Ce sont des forces surnaturelles qui me poussent à agir», argue-t-il. Lorsque l’un des assesseurs lui a signifié qu’il est un habitué des faits, Dolf a répondu par l’affirmative avant d’ajouter qu’il a été jugé pour les mêmes faits il y a juste 4 mois.



Au cours de son réquisitoire, le représentant du parquet a soutenu que les victimes sont nombreuses dans ce dossier. Chacun d’entre elles a relaté la manière dont il l’a dépouillée. «Le préjudice est moral et matériel. Le vol avec violence s’est fait devant plus de 20 personnes, mais aucune d’entre elles n’ose intervenir, car le mis en cause est armé. Il sème la terreur dans son quartier. Il rejette la faute sur des forces surnaturelles pour échapper au glaive de la justice. Cet individu est dangereux pour la société. L’usage d’armes pouvait lui faire comparaître devant la chambre criminelle. Une de ses victimes allait être poignardée si elle n’avait pas pris la fuite», souligne le parquetier qui a requis 5 ans de prison ferme.



Et ce dernier d’avertir : «Si vous le laissez retourner dans son quartier, il va recommencer ses agissements qui se termineront par un drame plus grave».

Avocat de la défense, Me Baba Diop déclare : «Mon son client est une personne qui fait partie d’une grande famille de pêcheurs à la Gueule tapée. Il pouvait réussir dans son travail de mareyeur. Il ressemble à l’acteur Dolf d’où ce surnom».



Ces précisions faites, il a plaidé une application bienveillante de la loi. Toutefois, Dolf a été condamné par le Tribunal à 2 ans de prison ferme en plus d’une amende de 70 000 Fcfa à payer à la partie civile Mamadou Diallo. Le juge a décidé de réserver les intérêts civils pour les autres plaignants.

