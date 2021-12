2 milliards FCfa de plus dans la lutte contre le Sida

Lors de la Journée mondiale de la lutte contre le Sida célébrée hier, le Président Macky Sall a eu une pensée pour tous ces braves hommes, femmes et enfants vivant avec le VIH. Ainsi, il s’est engagé à consolider les acquis de façon durable et à renforcer notre système de santé, pour faire face à toutes les urgences sanitaires. Aussi, le chef de l’Etat s’est-il félicité des avancées remarquables qui ont été réalisées malgré le contexte de pandémie de Covid-19, nous apprend "L'As".



D’ailleurs, il a rappelé en réunion de Conseil des ministres, sa décision d’allouer 2 milliards FCfa pour renforcer les crédits destinés à la lutte contre le Sida, à compter de la gestion 2022. Selon le Président Sall, des avancées significatives ont été enregistrées dans la riposte continue contre le VIH/Sida dans notre pays. A l’en croire, il y a une baisse régulière des nouvelles infections de 76%, une prévalence de 0,3 % et près de 80% des PVVIH sous traitement.

