2 remèdes de grand-mère contre le rhume de bébé

Votre enfant a tout le temps le rhume ? Voici des remèdes de grand-mère qui ont fait leurs preuves.



Du miel dans le biberon

Le miel possède des pouvoirs thérapeutiques. C’est, entre autres, un puissant antiseptique qui va désinfecter les voies nasales de votre enfant. Ajoutez une cuillère à café de miel dans un biberon d’eau tiède.



Attention, cette astuce est pour le nourrisson de plus un an !



De l’oignon sous son lit

L’oignon a des propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses et décongestionnantes très efficaces en cas de rhume chez bébé. Placez la moitié d’un oignon sous son lit pour que les émanations remontent jusqu’à son nez.









afriquefemme.com