2 remèdes faits maison pour se débarrasser des genoux et des coudes très foncés

Les genoux et les coudes sont les parties les plus sèches de notre corps. Une sécheresse qui nécessite des soins complémentaires pour avoir une qualité de peau uniforme sur l’ensemble du corps. Pour avoir le même éclat partout, ces zones ont besoin de plus d’hydratation et de façon régulière.



1/Huiles de massage



Les huiles sont de loin les soins les plus efficaces pour aider à hydrater, assouplir la peau, la rendre lisse et tonique. Elles sont parfaites pour hydrater certaines zones naturellement plus sèches voir rugueuses du corps telles que les genoux, les coudes et parfois le dos des mains.



Pour une efficacité optimale, les huiles que vous choisirez d’utiliser doivent être pures sans additifs ni conservateurs pour être appliquer sur vos genoux et sur vos coudes sombres. Vous pouvez prendre de l’huile noix de coco, l’huile d’olive, de sésame ou de l’huile d’amande. Après avoir soigneusement nettoyé votre peau lors de la douche ou du bain, massez avec ces huiles quotidiennement.



Vous pouvez également frottez avec un peu d’huile de moutarde, de pépin ou de raisin sur vos genoux ou coudes après votre bain. Masser doucement pendant environ 10-15 minutes puis laver avec un savons liquide enfin rincez abondamment. L’acide érucique contenu dans ces huiles va lubrifier vos articulations et aidera à atténuer les pigments de mélanine à ces endroits précis.



2/ Pressez du jus de citron



Le jus de citron contient de l’acide citrique, un agent décolorant naturel qui permet d’éclaircir la peau. Utilisez le jusqu’à uniformisation des zones plus sombres avec votre propre teinte naturelle de peau.



Coupez un beau citron en deux. Pressez le jus des deux moitiés et conservez les deux parties en guise de supports qui vous serviront à frotter vos coudes et vos genoux.



Laisser poser sans rincer pendant environ trois heures pour permettre au citron de pénétrer et d’agir efficacement.



Rincez ensuite le jus de citron avec de l’eau tiède. Hydrater généreusement votre peau avec une crème car le jus de citron peut assécher votre peau.



Répétez le soin tous les jours jusqu’à ce que la peau sombre commence à s’unifier avec votre teint. Vous devriez voir une différence au bout de deux semaines de traitement environ.











