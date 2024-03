20.000 tonnes de fonte bloquées au Sénégal : « La ferraille se meurt », alerte un exportateur « La ferraille se meurt. En effet, plus de 20.000 tonnes de fonte sont en souffrance dans les 3 industries et elles doivent sortir du pays. Le blocage de ces tonnes constitue un manque à gagner pour nous, exportateurs, et pour l’économie.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2024 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

" L’expiration de nos licences constituent un blocage pour nous, les exportateurs. Ceci constitue un problème avec la douane ", a déclaré Serigne Momar Sokhna. L’est l’alerte qui sonne relayée par le quotidien "Tribune".



Selon lui, ce blocage de la fonte au Sénégal paralyse le secteur de la ferraille et impacte négativement sur le travail des ferrailleurs. Il déplore la perte de plusieurs milliers d’emplois directs et indirects.



En outre, plusieurs entreprises et compagnies maritimes qui tiraient profit de la production et de l’exportation de ferraille, voient leur chiffre d’affaires baisser considérablement. Ces pertes sont estimées à des milliards de francs Cfa, nous dit le journal.



« Nous vous tendons la main pour vous rappeler vos engagements de renouveler les licences des exportateurs de ferraille, surtout en favorisant les Sénégalais. Nous interpellons les autorités étatiques, car nous contribuons aux recettes du pays », regrette Serigne Momar Sokhna.



