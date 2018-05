20 photos : Mariage de John Dumelo : Son ex copine, dépitée, a crié au scandale

Jeudi 17 Mai 2018

L’acteur ghanéen John Dumelo s’est uni traditionnellement jeudi dernier avec Gifty Mawunya, la femme qui partage ses jours et ses nuits depuis deux années. Étaient présents à cette cérémonie feutrée et romantique sa meilleure amie Yvonne Nelson et la crème des acteurs ghanéens, ainsi que les familles et amis respectifs.

Mais cette union entre les deux tourtereaux aux allures de conte de fées a manqué de virer au cauchemar.