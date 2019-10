200 Sénégalais employés à la FMI et à la Banque mondiale, le ministre Makhtar Cissé veut stopper la fuite des cerveaux

Les Fonds monétaire international (Fmi) et la Banque mondiale emploient plus de 200 Sénégalais. C’est la découverte faite par le ministre du Pétrole et des Énergies, Makhtar Cissé, invité de la rencontre organisée la semaine dernière par des experts sénégalais travaillant dans ces institutions de Bretton Woods.



D’après le quotidien Enquête qui donne l'information dans sa parution de ce mercredi, le ministre s'est dit "agréablement surpris" par une telle révélation non sans faire part d'un regret : "Ils (ces experts sénégalais) veulent rentrer au bercail. Ils connaissent le chemin, mais ils ne trouvent pas la voie de l'argent."



Mieux, l’ancien directeur de la Senelec plaide pour un retour de ces cerveaux annonçant que le gouvernement prévoit d'organiser, en janvier prochain, une conférence pour présenter aux compétences sénégalaises de la diaspora les opportunités qui s'offrent à elles dans leur pays afin de les attirer.



