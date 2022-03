Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 2020-2022/ Deux ans déjà: Mamadou Ndiaye Doss, journaliste, toujours dans les coeurs Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 22:15 | | 0 commentaire(s)| L’anniversaire du décès du journaliste, Mamadou Ndiaye Doss est célébré ce mardi 22 mars 2022. Deux ans déjà que l’ancien journaliste de Walfadjri a quitté ce bas monde. Mais, les témoignages de ses confrères, amis, parents et proches collaborateurs sont unanimes. Pénible, mais, ils se souviennent encore des moments palpitants partagés avec le défunt Chroniqueur de Sen TV. Mamadou Ndiaye est décrit comme un homme jovial, très accessible, disponible et très travailleur.

Le défunt journaliste, Mamadou Ndiaye Doss, rappelé à Dieu, il y a de cela deux (2) manque à ses confrères, ses parents, amis et collaborateurs. Très professionnel, Mamadou Ndiaye Doss aimait, dit-on, partager ses expériences de vie journalistique avec ses plus jeunes confrères.



Attentionné et très méticuleux à l’accomplissement des tâches, Mamadou Ndiaye, se montrait professionnel. Lors des grands évènements, Ndiaye Doss, faisait preuve d’exception dans la pertinence de ses interventions, sa connaissance et maîtrise de ses sujets.



Avec des aptitudes et compétences plurieurs, Ndiaye Doss, très patriote, incarnant jalousement des valeurs sociétales, était impeccable dans sa démarche au quotidien. Après son rappel à Dieu, le défunt Ndiaye Doss qui laisse derrière, un vide total, était un être sublime...

Que le Paradis soit sa demeure éternel.





