2023 Année sociale: L'Alliance Pour la République magnifie le geste de Macky Sall qui a débloqué un budget de 6400 milliards F CFA

Cette décision est d’autant plus historique que le budget 2023 est frappé du sceau de la souveraineté budgétaire avec un taux de 83% de couverture de nos dépenses publiques à partir de nos propres ressources. Mieux, elle ouvre une perspective unique avec des prévisions de croissance à deux chiffres confortées par les Institutions financières internationales. Cela prouve que le Sénégal retrouve sa trajectoire initiale de croissance qui est la résultante du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A).



Aussi, la décision du Chef de l’Etat de consacrer plus de 2000 milliards exclusivement au renforcement de la protection des consommateurs et des ménages sénégalais est un indicateur fort de son ambition constante de renforcer le pouvoir d’achat de nos compatriotes.

Cette importante décision vient consolider les mesures sociales déjà effectives en termes de subventions ou d’appuis directs de l’ordre de plus de 620 milliards FCFA dans le cadre de la grande offensive pour le pouvoir d’achat avec notamment un objectif de baisse des prix en vue de leur stabilisation durable.

L’APR se félicite de la ferme détermination du Président de la République de soutenir le panier de la ménagère tout en poursuivant les projets majeurs du Plan Sénégal Emergent (PSE) et en maintenant nos ambitions d’émergence à l’horizon 2035.



Dès lors, la nouvelle trajectoire tracée par le Chef de l’Etat et les importantes retombées de nos ressources pétro gazières ouvrent de belles perspectives pour le Sénégal.

L’Alliance pour la République salue la solidité de nos agrégats économiques qui nous ont permis de faire preuve de résilience suite à l’apparition de la pandémie à coronavirus, et de nous engager sereinement dans la relance au moment où certaines économies sombrent sous l’effet combiné du conflit russo-ukrainien et du choc covid.



Par ailleurs l’Alliance pour la République apprécie à sa juste valeur la volonté du Président de la République d’engager le Ministre de la Justice d'étudier les modalités de rétablissement des droits civiques de certains de nos concitoyens.

L’APR se réjouit particulièrement de la posture d’ouverture du Chef de l’Etat qui répond ainsi favorablement à l’une des recommandations fortes du dialogue national qu’il a entrepris, avec toutes les forces vives de la Nation, pour un Sénégal tourné vers l’émergence, dans un climat apaisé, à l’aune de notre statut de pays producteur d’hydrocarbures.