21 ans de l’AFP : "Moustapha a revu à la baisse ses ambitions en accompagnant d’autres acteurs comme Macky Sall pour..." Ce 16 juin marque le 21e anniversaire de l’Alliance des forces de progrès (Afp) de Moustapha Niasse. Il a été créé après la déclaration du 16 juin 1999 intitulée : « J’ai choisi l’espoir » de Niasse. Une occasion pour le journaliste et analyste politique Bacary Domingo Mané de déclarer que Moustapha Niasse a revu simplement à la baisse ses ambitions en accompagnant d’autres acteurs comme Macky Sall pour gagner la Présidentielle.

L’Alliance des forces de progrès fête ses 21 d’existence aujourd’hui. Et 21 ans après Bacary Domingo Mané, journaliste analyste politique a fait une analyse du parcours de Niasse depuis que le parti a été créé jusqu’à nos jours sur la Rfm.



« Cette formation a connu ses années de gloire lorsque, son leader Moustapha Niasse a quitté le Parti socialiste on se souvient que les législatives qui ont suivi après ont permis à Niasse d’avoir un groupe parlementaire en 2000. Ce parti va accompagner Me Abdoulaye Wade et finalement ils vont gagner ensemble », analyse le journaliste.



Donc, rappelle-t-il, « le Moustaha Niasse a été choisi comme Premier ministre mais le compagnonnage n’a pas duré. Donc il y a eu séparation entre l’Afp et le Pds. Il a simplement revu à la baisse ses ambitions donc en accompagnant d’autres acteurs comme Macky Sall vraiment pour gagner la Présidentielle ».



Selon lui, ce parti peut avoir un avenir si et seulement si les jeunes à l’intérieur de cette formation décident de faire la révolution. C'est-à-dire en prenant vraiment ce parti là en se disant l’héritage c’est nous.



Mais, croit-il savoir, il ne suffit pas de dire l’héritage c’est nous il faudrait qu'en ce moment là, les jeunes de ce parti là engagent vraiment des reformes profondes.

