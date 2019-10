210 kg de chanvre indien saisis par la Brigade maritime des Douanes de Foundiougne 210 kg de chanvre indien ont été saisis le mercredi 23 octobre 2019 par la Brigade maritime des Douanes de Foundiougne. Subdivision de Fatick, Région douanière Centre. Le produit était conditionné sous forme de paquets entoilés de 1kg et dissimulés dans des sacs remplis de paille d’arachide.

Le véhicule utilitaire, un minicar communément appelé « gleu-gleu » qui a servi au transport de la drogue, a été intercepté à 7h du matin à Mabo dans le département de Birekalane, région de Kaffrine.



Exploitant un renseignement, le chef de la Brigade, le Lieutenant Demba Tacko Diop accompagné de l’agent Ibrahima Ndiaye, ont fait 150 Km de piste entre leur base à Foundiougne (Région de Fatick) et la localité de Mabo (Région de Kaffrine) pour mener l’opération.



Le véhicule en provenance de la Casamance avec sa cargaison a contourné le bureau de Keur Ayip pour emprunter une piste rurale avant de rallier Mabo. La valeur totale de la marchandise saisie est estimée à plus de 17 millions FCFA. Pour rappel, cette même brigade avait tout dernièrement réalisé une saisie de faux médicaments d’une valeur de plus d’un milliard de francs CFA. Ces faux médicaments ont été détruits lors d’une cérémonie d’incinération organisée récemment à Fatick.







