23 Sénégalais aux Îles Canaries risquent d’être rapatriés

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020

Les arrivées de migrants aux Îles Canaries se sont décuplées. L’archipel espagnol reçoit depuis quelques jours, près de 1 000 migrants par jour, selon nos confrères de Dakaractu.



Ces migrants sont pour la plupart originaires d’Afrique au sud du Sahara. Pour certains, c’est la guerre qui est à l’origine de leur départ pour l’Espagne, pour d’autres ce sont des raisons économiques qui motivent leur folle aventure, qui peut se terminer au fond de l’océan. Mais ce drame est aussi celui du pays d’accueil qui ne semble plus être en mesure de contenir ces arrivées massives.



Certains migrants, à leur arrivée, sont laissés à même le sol alors que d’autres peuvent avoir la chance d’être logés dans des hôtels pendant leur quarantaine, en raison du coronavirus. Les «malchanceux» seront retournés tout simplement dans leurs pays d’origine. Une solution à laquelle s’est résolue l’Espagne pour contenir ce flot de migrants.



Des sources établies aux Îles Canaries signalent qu’un vol affrété par le ministère espagnol de l’Intérieur partira de Madrid ce mardi et fera une escale à Las Palmas et à Gran Canaria, pour ramener des migrants à Nouadhibou. Mais, selon nos informations, des Sénégalais pourraient bien être embarqués de force au passage de l’avion à Las Palmas, où au moins 23 de nos compatriotes sont encore dans des centres de détention pour migrants.









L'As

