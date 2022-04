23éme édition tournoi international de judo: sa famille se prépare, l'ombre de Mbaye Boye présente Le comité d'organisation du tournoi international de judo, feu Ababacar Mbaye Boyer, a tenu une conférence de presse au stade Mawade Wade dans le cadre des préparatifs de la 23éme édition prévue les 5 et 16 Mai prochains au complexe Didier Marie de Saint-Louis, après deux ans de pose dus à la pandémie du Coronavirus.

Selon Aicha Sy Tall , présidente du comité d'organisation, cette édition qui a comme parrains Babacar Makhtar Wade président de la fédération sénégalaise de judo et disciplines assimilées, et Bamba Fall maire de la Medina est dédiée à feux Abdoulaye Diaw chimère ancien maire de Saint-Louis et Ali Bouraima président du Confejes.



Deux personnes qui ont soutenu et accompagner le tournoi de leur vivant. Aicha Sy Tall a fait savoir que sur initiative de Souleymane Boune Daouda Diop et Mbaye Jacques Diop , une rencontre de retrouvailles a été tenue entre le comité d'organisation et la famille de Ababacar Fall dit Mbaye Boye pour arrondir les angles.

Elle n'a pas manqué de remercier le ministre des sports Matar Ba ,les maire de Saint-Louis Mansour Faye et de la médina Bamba Fall et la marraine l'honorable députée Aminata Gueye pour leur appui inconditionnel.



La présidente du comité d'organisation a appelé tous les saint-louisiens et tous les amis de feu Ababacar Mbaye Boye de s'impliquer pour la réussite du tournoi en relevant le défi sportif et organisationnel.



Adama Sall (Saint-Louis)



