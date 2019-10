Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 24 heures ont suffi à Rihanna pour dégonfler les rumeurs disant qu'elle est "enceinte" Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 14:59 | | 0 commentaire(s)| Pour mettre fin à des rumeurs qui circulent un peu partout dans les médias, annonçant une éventuelle grossesse de Rihanna, elle poste une photo via les réseaux sociaux en maillot de bain en montrant sa forme, une manière de dégonfler la rumeur.

La rumeur alimente souvent la vie les plus célèbres. Celle qui en souffrirait le plus ces temps-ci, c'est bien la chanteuse américaine Rihanna, car des informations circulant sur les réseaux sociaux informent d'une éventuelle grossesse de l'artiste.

Raison pour laquelle, l'auteur de 'She bright like a diamond" s'est alors contentée de publier une vidéo: sur laquelle "On y voit la star marcher dans un jardin de palmiers, vêtue d'un bikini et d'un peignoir voile noirs qui ne cachent rien de ses formes. Une publication qui totalise presque 12 millions d'internautes en 24 heures.

Le choix se cette petite tenue lui permet juste de faire taire les rumeurs qui annonçaient un éventuel état de grossesse" a indiqué notre source.



