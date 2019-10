24 octobre 1985: c'est l'anniversaire de Wayne Rooney Wayne Rooney est né le 24 octobre 1985 à Liverpool. C'est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant à D.C. United. Il est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection d'Angleterre.

Il passe son enfance à Croxteth, un quartier excentré de l'est de Liverpool, en compagnie de ses deux frères cadets. Il a fréquenté l'école catholique locale et grandit en supporter du club anglais d'Everton, avec comme idole étant Duncan Ferguson.



Ce "scorpion" a remporté sa deuxième Coupe de la Ligue avec Manchester en 2009 et face à Tottenham, trois ans après



Le 19 octobre 2002, il a eu une reconnaissance nationale lorsqu'il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League.



