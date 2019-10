24 octobre 2019 marque le décès de Rosa Parks, figure de la lutte pour les doits civiques Rosa Parks ou Rosa Louise McCauley Parks de son vrai nom, est décédée le 24 octobre 2005. Cette femme afro-américaine a inscrit son nom dans l'histoire, surtout celle des noirs en réalisant un acte simple et très noble.

Le 1er décembre 1955, Rosa Parks marque l'histoire en réalisant un geste simple mais très noble, en refusant de céder sa place à un passager blanc dans le bus.



Elle est née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama, et morte le 24 octobre 2005 à Détroit, dans le Michigan.



À son décès, le bus dans lequel Rosa Parks avait été arrêtée, fut drapé d'un linceul rouge et noir jusqu'aux obsèques.

