25 milliards économisés grâce au respect du calendrier universitaire

Nul n’imaginait que le non-respect du calendrier universitaire avait un coût financier encore moins que ce dernier s’élèverait à près de 25 milliards de frs. La révélation a été faite hier par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Dr Abdourahmane Diouf, qui a entamé une tournée dans toutes les universités de notre pays, visitait l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, relate LeTémoin.



Après s’être entretenu avec les autorités de l’Ucad, mais également avec les différents syndicats, le ministre Dr Abdourahmane Diouf, face à la presse, s’est félicité du contenu des discussions, des problèmes soulevés, mais également des solutions proposées. « L’un des points qui a le plus attiré mon attention », dit-il, « c’est le respect du calendrier universitaire… car des études nous ont montré que ça permet d’économiser 25 milliards FCFA ».



Ainsi, il a annoncé la tenue très prochaine d’un séminaire qui regroupera l’ensemble des acteurs de l’université, à l’issue duquel devrait ressortira une solution permettant de stabiliser le calendrier universitaire. Il s’est également prononcé sur la vie des étudiants au Coud, la restauration et le logement.