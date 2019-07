250 000 dollars à Agritrans: Abdoulaye Thimbo persiste et signe Entendu pendant plus de 6 heures, hier, à la DIC, l’oncle d’Aliou Sall et du président de la République, n’a pas varié dans ses propos, concernant le virement de 250 000 dollars qu’aurait effectué BP au profit d’Agritrans dont il était l’administrateur.

Samedi 13 Juillet 2019

«Je ne sais rien de cette affaire. J’ai été Administrateur à la création d’Agritrans. Et, pendant toute la période où j’ai été gérant de la société, il n’y a eu aucune activité qu’Agritrans a effectuée, ni au Sénégal ni à l’étranger», a-t-il déclaré, selon Libération.

