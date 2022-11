25e Can de Handball / Dames : Yankhoba Diattara veut la Coupe !

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Top départ. La compétition phare de la petite sphère s’ouvre aujourd’hui à Dakar, dans les installations de Dakar Arena. Le Sénégal, qui accueille cette 25e édition de la CAN de handball Dames, a l’ambition de soulever ce trophée ici même au pays de la Téranga. C’est du moins le souhait exprimé par le ministre des Sports. Yankhoba Diattara l’a dit aux « Lionnes » hier à Saly, où il procédait dans les installations du complexe sportif « La Tanière » à la remise solennelle du drapeau à la bande à Hawa Ndiaye.



« Je suis convaincu que vous disposez de toutes les qualités techniques, tactiques mais aussi d’un capital expérience pouvant vous permettre de trôner sur le toit du continent. Je vous exhorte donc à vous concentrer davantage sur votre unique objectif, qui est de remporter ce trophée, ici même au pays de la Téranga », a dit le ministre.



« Sur la route et durant la compétition, je ne doute point que vous porterez encore plus haut l’image d’un Sénégal déterminé à remporter la victoire finale. C’est pourquoi, chaque fois que vous mettrez la balle de la petite sphère dans la cage de buts de l’équipe adverse, fût-elle la moins redoutable, sachez que vous nous avez soulagés en nous procurant un bonheur indescriptible », a harangué le successeur de Matar Bâ aux « filles » du président de la Fédération sénégalaise de Handball, le député Seydou Diouf.



Selon "Le Témoin", la sélection coachée depuis juin 2011 par le technicien franco-algérien Yassine Messaouidi, a été finaliste de la Coupe d’Afrique et a enregistré une performance honorable lors de la dernière Coupe du Monde, qui s’était déroulée en 2019 à Kumamoto au Japon, après une qualification obtenue lors de la CAN 2018 à Brazzaville, en République du Congo. L’objectif pour le Sénégal, a rappelé l’actuel locataire de la Zone B, est de relever le double défi de l’organisation et de la participation face aux 12 autres équipes engagées dans cette grand-messe du hand-ball continental. Il faut noter que cette 25e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Handball en Dames qui s’ouvre aujourd’hui à Dakar Arena, regroupe 13 nations logées dans trois (3) poules.



Dans le groupe A, l’Angola, tenante du titre, sera opposée à la RD Congo, au Cap-Vert et à l’Algérie. Dans le groupe B, sont logés la Tunisie, le Congo, la Guinée Conakry, le Maroc et l’Égypte. Le pays hôte est logé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de Madagascar et de la Côte d’Ivoire.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook